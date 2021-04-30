30 апреля 2021

Киркоров похудел ради клипа в психбольнице с певицей Maruv

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Киркоров сел на жесткую диету Фото:

Певец Филипп Киркоров сел на диету ради того, чтобы спеть дуэтом с украинской исполнительницей Maruv и снять совместный клип. Об этом он рассказал во время интервью на телепередаче «Вечерний Ургант».

Киркоров заявил, что Maruv следит за его диетой и внешним видом. «Сладкое не ем, газировку не пью. Для того, чтобы спеть с этой роскошной женщиной и соответствовать ее потрясающей форме, я обязан был к своему дню рождения выглядеть в 54, как она в свои 30», — рассказал Киркоров Урганту.

Maruv выпустила совместный с Филиппом Киркоровым трек «Komilfo». По сюжету певица в образе медсестры похищает своего кумира и прячет его в психиатрической клинке. Премьера «Komilfo» была приурочена ко дню рождения Филиппа Киркорова, 30 апреля певцу исполнилось 54 года, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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