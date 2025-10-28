The Times: в казармах Британии вместо военных разместят мигрантов
Мигрантов планируют заселять в британские военные казармы с конца ноября
Фото: Илья Московец
В военных казармах Британии с конца ноября станут размещать нелегальных мигрантов. Об этом пишет местная газета со ссылкой на МВД.
«Для размещения мигрантов будут использованы бараки армейской базы вблизи города Инвернесс в Шотландии и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии. На этих объектах планируется разместить до 900 нелегалов», — пишет The Times со ссылкой на источники в МВД. Всего же в будущем в казармах на временной основе собираются расселить до 10 тысяч нелегальных мигрантов.
Ранее в Великобритании уже поднимался вопрос размещения нелегальных мигрантов после резонансного случая с ошибочным освобождением осужденного мигранта, что вызвало волну протестов против их проживания в отелях. По данным МВД, к марту 2025 года в 210 отелях страны находились около 32 тысяч нелегальных мигрантов. Власти заявили о намерении полностью прекратить размещение в гостиницах к 2029 году.
