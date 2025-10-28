The Times: в казармах Британии вместо военных разместят мигрантов

Мигрантов планируют заселять в британские военные казармы с конца ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В военных казармах Британии с конца ноября станут размещать нелегальных мигрантов. Об этом пишет местная газета со ссылкой на МВД.

«Для размещения мигрантов будут использованы бараки армейской базы вблизи города Инвернесс в Шотландии и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии. На этих объектах планируется разместить до 900 нелегалов», — пишет The Times со ссылкой на источники в МВД. Всего же в будущем в казармах на временной основе собираются расселить до 10 тысяч нелегальных мигрантов.