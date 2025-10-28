На Сахалине после яркой вспышки без света остались 100 тысяч россиян: что произошло

Электричество уже восстанавливают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона утром 28 октября остались без электроэнергии. О массовых отключениях заявили жители сразу нескольких областей, без электричества остались более 100 тысяч человек. При этом местные сообщали о вспышке в небе перед блэкаутом. Что произошло — URA.RU рассказывает в своем материале.

Без электричества внезапно осталось более 100 тысяч россиян

В Южно-Сахалинске, а также в ряде других населенных пунктов Сахалинской области утром 28 октября произошло массовое отключение электроэнергии. Как сообщили местные СМИ и telegram-каналы, о перебоях с подачей света заявили жители населенных пунктов Дальний, Ново-Александровск и Новотроицкое, а также жители городов Углегорск и Шахтерск. Электроснабжение было прервано примерно в 7:45 по местному времени, что привело к затруднениям в работе инфраструктуры.

Блэкауту предшествовала таинственная вспышка

Очевидцы при этом сообщали, что непосредственно перед отключением электричества в небе над Сахалином наблюдался яркий световой всплеск, после чего здания оказались обесточены. Соответствующие видеозаписи с района пересечения проспекта Мира и улицы Бумажной опубликованы в социальных сетях.

Губернатор успокоил жителей и раскрыл причину сбоя

Массовый сбой в электроснабжении случился из-за аварии на линии электропередачи между подстанциями «Центральная» и «Южно-Сахалинская». О причинах случившегося сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. По данным главы региона, отключение света затронуло значительную часть города, а устранением последствий инцидента в настоящее время занимаются энергетики.

По словам Лимаренко, перебой в энергоснабжении вызван технической аварией. «Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы», — пояснил губернатор, добавив, что специалисты делают все возможное для оперативного восстановления подачи электричества жителям Южно-Сахалинска.

Работы по восстановлению уже идут