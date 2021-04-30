30 апреля 2021
29 апреля 2021

Пермский губернатор дал поручение после пожара с 8 погибшими

© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, махонин дмитрий
В Пермском крае 13 детей погибли в пожарах, Дмитрий Махонин поручил разобраться Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проанализировать причины неблагоприятной пожарной обстановки в регионе после пожара в Кудымкаре, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщили в Министерстве безопасности края.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что с начала года в регионе в пожарах погибли 13 детей.

Ночью в Кудымкаре загорелись дом и хозяйственная постройка. Погибли восемь человек, включая двоих детей девяти и четырех лет. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. По данным прокуратуры, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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