Пермский губернатор дал поручение после пожара с 8 погибшими

В Пермском крае 13 детей погибли в пожарах, Дмитрий Махонин поручил разобраться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проанализировать причины неблагоприятной пожарной обстановки в регионе после пожара в Кудымкаре, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщили в Министерстве безопасности края.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что с начала года в регионе в пожарах погибли 13 детей.

Ночью в Кудымкаре загорелись дом и хозяйственная постройка. Погибли восемь человек, включая двоих детей девяти и четырех лет. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. По данным прокуратуры, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.