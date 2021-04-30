Пермская прокуратура назвала причину пожара с восемью погибшими

Причина пожара, который возник в городе Кудымкар Пермского края — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Гайнанова.
«По предварительной информации, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем», — говорится на сайте ведомства. В результате инцидента погибли двое несовершеннолетних и шестеро взрослых.
Сообщается также, что на место происшествия выехал прокурор Кудымкара и представители правоохранительных органов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики и жилищным и социальным условиям семьи.
Пожар произошел ночью 1 мая в городе Кудымкар Пермского края. Горел дом и хозпостройки на площади 120 квадратных метров.
Подписывайтесь на URA.RU в