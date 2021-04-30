30 апреля 2021
29 апреля 2021

В Пермском крае в пожаре погибли восемь человек. Двое из них — дети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, лес, лесной пожар, учения мчс, пожарные, лесные пожары, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, пожаротушение, Мчс россии, тушение лесных пожаров
Пресс-служба МЧС трагедию не прокомментировала Фото:

При пожаре в городе Кудымкар Пермского края, который произошел ночью 1 мая, погибли восемь человек. Пожар произошла на улице Пушкина.

«В 03:33 (мск) первого мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Кудымкарском городском округе. На момент прибытия наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек на площади 120 квадратных метров. В тушении принимают участие 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 22 человека и 7 единиц техники», — говорится в сообщении. В пожаре погибли восемь человек, включая двоих детей, пишет «Пятый канал».

Сообщается также, что проживавшая в доме семья состояла на учете как малоимущая. Погибшие дети были 2016 и 2011 года рождения, передает «Рен-ТВ».

На данный момент ведомством совместно с краевым Следственным комитетом проводится проверка данного инцидента. В пресс-службу МЧС по Пермскому краю на момент публикации материала дозвониться не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...