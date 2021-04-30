Пресс-служба МЧС трагедию не прокомментировала Фото: Анна Майорова © URA.RU

При пожаре в городе Кудымкар Пермского края, который произошел ночью 1 мая, погибли восемь человек. Пожар произошла на улице Пушкина.

«В 03:33 (мск) первого мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Кудымкарском городском округе. На момент прибытия наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек на площади 120 квадратных метров. В тушении принимают участие 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 22 человека и 7 единиц техники», — говорится в сообщении. В пожаре погибли восемь человек, включая двоих детей, пишет «Пятый канал».

Сообщается также, что проживавшая в доме семья состояла на учете как малоимущая. Погибшие дети были 2016 и 2011 года рождения, передает «Рен-ТВ».

На данный момент ведомством совместно с краевым Следственным комитетом проводится проверка данного инцидента. В пресс-службу МЧС по Пермскому краю на момент публикации материала дозвониться не удалось.