Несколько сотен человек застряли в аэропорту Екатеринбурга

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Задержаны рейсы в Москву и Симферополь Фото:

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержаны рейсы сразу нескольких авиакомпаний. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту Екатеринбурга задержаны рейсы авиакомпаний „Победа“ и Nordwind по маршрутам Екатеринбург — Москва и Екатеринбург — Симферополь. На рейсы ожидается более 200 пассажиров», — говорится в сообщении.

Причиной названо позднее прибытие воздушных судов. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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