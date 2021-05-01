Несколько сотен человек застряли в аэропорту Екатеринбурга

Задержаны рейсы в Москву и Симферополь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержаны рейсы сразу нескольких авиакомпаний. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту Екатеринбурга задержаны рейсы авиакомпаний „Победа“ и Nordwind по маршрутам Екатеринбург — Москва и Екатеринбург — Симферополь. На рейсы ожидается более 200 пассажиров», — говорится в сообщении.

Причиной названо позднее прибытие воздушных судов. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры региона.