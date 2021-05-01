Вассерман предложил Мишустину платить студентам по 15 тысяч

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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Анатолий Вассерман написал письмо в правительство, Совфед и Госдуму с просьбой ввести повышенные стипендии Фото:

Российских студентов инженерных и технических специальностей необходимо поддерживать стипендиями не ниже 15 тысяч рублей. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину выступил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Важно и нужно стимулировать обучающихся, получающих рабочие и технические профессии — платить повышенные стипендии, например, от 15 тысяч рублей», — приводит сайт MK.RU текст письма Вассермана. Ранее публицист рассказывал о своей идее в СМИ.

Публицист добавил, что молодых ученых также нужно поощрять за перспективные или внедренные разработки, мотивировать их на работу. По мнению Вассермана, такая инициатива остановит «утечку мозгов» из России.

В марте 2021 года публицист заявил о своем желании избираться в Госдуму РФ, где планирует заняться реформами в образовании и науке. Вассерман допустил, что пойдет в нижнюю палату парламента от партии «Справедливая Россия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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