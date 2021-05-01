Накануне православной Пасхи сходит благодатный огонь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тысячи паломников устроили давку в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, пытаясь получить благодатный огонь. Схождение Святого огня традиционно проходит накануне православной Пасхи.

Из-за пандемии коронавируса, на церемонии присутствовало около 2,5 тысяч паломников, а не более девяти, как ранее. На кадрах видно, что, несмотря на ограничения, люди устроили серьезную давку в храме. «Это единственное место в мире, где уже можно сказать, что Христос воскрес. Он [огонь] действительно благодатный. По поверью, пока святой огонь не сменит пять рук, он не обжигает», — описывает действие корреспондент телеканала НТВ.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит накануне Пасхи. В 2021 году праздник выпал на 2 мая. Огонь появляется в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, передает телеканал 360.

В Москву огонь доставят к пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которая начнется 1 мая около 22:00 под предстоятельством патриарха Кирилла. Огонь также привезут в 25 городов России.