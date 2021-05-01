Глава МИД Франции осудил ответ России на санкции Евросоюза

Жан-Ив Ле Дриан надеется, что Россия будет вести себя более ответственно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евросоюз ожидает от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения текущей напряженности, заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он уточнил, что осуждает ответные меры России в отношении восьми чиновников Евросоюза, включая французского депутата.

«Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против ряда европейских чиновников, в том числе депутата Жака Мэра. Выражаю им свою солидарность», — написал Жан-Ив Ле Дриан в своем twitter-аккаунте. Он уточнил, что ожидает от России ответственного поведения для снижения текущей напряженности.

Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, передает телеканал 360. После чего в ЕС сообщили, что оставляют за собой право принять меры в ответ на решение российских властей.