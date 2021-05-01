В МВД придумали, как бороться с телефонными мошенниками

Чтобы мошенничеств в РФ стало меньше, в Министерстве внутренних дел решили создать новый сервис «Антимошенник», который будет работать в мобильном приложении ведомства. Стоимость реализации составляет более 44 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — приводит информацию ТАСС. Сообщается также, что контракт с разработчиком был заключен в конце марта.
Программа будет оповещать граждан о звонках или сообщениях с номеров, из-за которых ранее были совершены противоправные действия. В приложении будет и «белый список», куда пользователь сам может добавить безопасные номера.
Ранее в МВД предупреждали, что В России произошел всплеск махинаций с продажей авиабилетов. Наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, особенно много мошенников на страницах и в группах в социальных сетях, рассказали в пресс-службе.
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