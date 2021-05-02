Россиянам объяснили, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тест

Туристам необходимо сдавать ПЦР-тесты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Привитым от COVID-19 необходимо сдавать ПЦР-тест после приезда из-за границы. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, у правительства нет достаточного количества информации, чтобы подтвердить, что после прививки человек не опасен для окружающих. Она отметила, что правительство занимается упрощением документов для россиян. «Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», — сказала Голикова в эфире канала «Россия 1».

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор изменил правила въезда в РФ. Теперь после приезда из-за границы необходимо сдать два теста на коронавирус, интервал которых должен быть не менее суток. Правило начало действовать с 1 мая.