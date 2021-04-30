Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в Россию

Россияне, прибывающие из-за границы, теперь должны сдавать тест на коронавирус два раза, с интервалом не менее суток. Об говорится в постановлении главного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации… необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации», — сообщается в документе. Также уточняется, что интервал между первым и вторым тестом должен быть не менее суток.
После чего результаты анализов необходимо загрузить на портал Госуслуг. До получения результатов прибывшие из-за границы обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Новое правило распространяется на всех граждан, въезжающих в Россию.
Ранее российские власти объявили о закрытии границы с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Однако турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Стамбул планирует предложить Москве «пандемийную» модель сотрудничества в сфере туризма. Также стало известно, что Болгария открывает границы с Россией с 1 мая, передает «Национальная служба новостей». Российские туристы смогут попасть в Болгарию при наличии справки о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или теста на антитела. Позднее, с 14 мая, российские туристы смогут полететь в Грецию, пишет RT. Однако в Роспотребнадзоре РФ не советуют россиянам покидать страну в последний месяц весны
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