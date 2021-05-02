Политолог увидел опасную интригу в словах о президентстве Кудрина

Разговоры о желании Кудрина стать президентом являются политической игрой, отметил политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом URA.RU заявил профессор ВШЭ, известный либеральный политолог Марк Урнов.

Экономист, бывший советник Евгения Примакова и Михаила Касьянова, Михаил Делягин ранее заявил, что Алексей Кудрин является лидером либерального клана в стране. По его словам, представители либерального общества выдвинут Кудрина на должность президента России.

Однако, как отметил Урнов, разговоры о желании Кудрина стать президентом — политическая игра. «Это политическая игра. Это игра тех, кто не любит Кудрина. У экономиста, который заявил об этом, разные идеологические установки с Кудриным. Я уверен, что выдвигаться он не будет. Алексей Леонидович очень хороший профессионал, порядочный человек, делает свое дело с удовольствием», — сказал Урнов в разговоре с URA.RU.

С ним согласен пресс-секретарь и ближайший соратник Кудрина Денис Есаулов, работавший с главой СП на протяжении многих лет, когда тот занимал пост руководителя Минфина и Комитета гражданских инициатив. «Против любого политика есть много разных теорий заговора. Мы каждый день можем читать в телегах такие слухи о более менее известных политиках. Это глупости», — сказал Есаулов.