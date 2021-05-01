Политолог назвал главного конкурента Путина на посту президента

Политолог раскрыл имя главного оппонента Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин является своего рода лидером либерального клана в стране, представители которого в будущем выдвинут его на должность президента России. Об этом заявил экономист-политолог Михаил Делягин.

«Меня спрашивают, куда пропал Алексей Кудрин, который раньше постоянно высказывался по тому или иному поводу? Он никуда не исчез, он продолжает высказываться. Кудрин продолжает свой пиар. Он является фронтменом либерального клана в России и в президенты пойдет именно Кудрин», — передает заявление Делягина «Собеседник». Он также добавил, что Алексею Навальному не суждено возглавить либеральное движение перед следующими президентскими выборами, поскольку оппозиционеру «уготована роль сакральной жертвы».

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что в верхушке российской власти в ближайшее время могут начаться перестановки. Топовые чиновники будут меняться креслами, а один из них в 2024 году может сменить Владимира Путина на посту президента России. По мнению политолога Станислава Белковского, Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев является одним из кандидатов в преемники президента России. Но, по его мнению, идеально удовлетворяет базовые параметры преемника председатель Совфеда Валентина Матвиенко.