Вертолет скинул воду на охваченную пожаром территорию (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области пожар в СНТ «КМЗ-4» тушат с помощью вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В настоящее время привлечен вертолет МИ-8 МЧС России», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU сообщил, что он уже сбросил воду на территорию, охваченную огнем. В МЧС уточнили, что распространению пожара способствуют сильные порывы ветра. Согласно их данным, во время инцидента никто не пострадал.

В связи с сильным задымлением движение по трассе шоссе имени Тюнина, которое находится в непосредственной близости от садов, перекрыли. Объехать эту часть дороги можно через поселок Керамзитный.