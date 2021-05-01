01 мая 2021
30 апреля 2021

Вертолет бросили на тушение крупного пожара под Курганом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, вертолет мчс, тушение огня, лесной пожар, авиация, тушение пожара, лесные пожары, возгорание, пожарная безопасность, ликвидация пожара, тушение лесных пожаров
Вертолет скинул воду на охваченную пожаром территорию (архивное фото) Фото:

В Курганской области пожар в СНТ «КМЗ-4» тушат с помощью вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В настоящее время привлечен вертолет МИ-8 МЧС России», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU сообщил, что он уже сбросил воду на территорию, охваченную огнем. В МЧС уточнили, что распространению пожара способствуют сильные порывы ветра. Согласно их данным, во время инцидента никто не пострадал.

В связи с сильным задымлением движение по трассе шоссе имени Тюнина, которое находится в непосредственной близости от садов, перекрыли. Объехать эту часть дороги можно через поселок Керамзитный.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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