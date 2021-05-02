02 мая 2021

Экс-идеолог Кремля рассказал о борьбе Зюганова против Навального. Ответ лидера КПРФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов попытается удержать голоса избирателей, стоящих на стороне Алексея Навального Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сторонники блогера Алексея Навального среди коммунистов, ранее поддерживавшие лидера КПРФ Геннадия Зюганова, могут отдать голос на выборах в Госдуму-2021 за других кандидатов. Глава КПРФ готов на все, чтобы не допустить этого. Об этом заявил политолог, экс-советник руководителя администрации президента РФ (до апреля 2011 года) Глеб Павловский.

«Зюганов идет на любые унижения [чтобы сохранить поддержку электората]», — цитирует сайт «Собеседник.ru» Павловского. По его словам, сторонники Навального могут проголосовать против КПРФ на выборах в Госдуму-2021.

Партия коммунистов может потерять часть электората, так как является системной оппозицией, считает политолог. Перейти к поддержке других партий могут избиратели, находящиеся в Москве.

Зюганов в беседе с URA.RU прокомментировал это заявление. «Сейчас идет пасхальная неделя. Давайте о чем-нибудь хорошем говорить», — сказал лидер КПРФ. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Зюганова.

Ранее сообщалось о конфликте в КПРФ из-за поддержки Навального. Эксперты считают, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина могут понизить в должности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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