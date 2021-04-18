18 апреля 2021

СМИ: КПРФ может наказать Рашкина за сотрудничество с Навальным

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерия Рашкина могут понизить в должности Фото:

Коммунисты проведут первый этап ХVIII съезда, на котором будет обновлено руководство партии. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина могут понизить в одной из партийных должностей из-за симпатии к оппозиционеру Алексею Навальному.

«Может быть вновь понижен в одной из партийных должностей депутат Госдумы, глава московского горкома КПРФ и член президиума ЦК Валерий Рашкин: оппоненты обвиняют его в симпатиях к Алексею Навальному», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в президиуме ЦК. Он также отметил, что против московских столичных коммунистов настроены некоторые члены партийного руководства, близкие к администрации президента.

Однако, если это случится, то вызовет в партии недовольство. По словам собеседника издания, Рашкин пользуется уважением среди коллег.

Ранее Жириновский заявил, что на ближайшем съезде КПРФ выберет нового главу, и им, вероятнее всего, станет Афонин. Позднее Зюганов в беседе с URA.RU назвал слова Жириновского выпадом. По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, Зюганов не собирается покидать пост. Смена лидера компартии в ближайшее время на планируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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