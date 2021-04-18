СМИ: КПРФ может наказать Рашкина за сотрудничество с Навальным

Коммунисты проведут первый этап ХVIII съезда, на котором будет обновлено руководство партии. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина могут понизить в одной из партийных должностей из-за симпатии к оппозиционеру Алексею Навальному.
«Может быть вновь понижен в одной из партийных должностей депутат Госдумы, глава московского горкома КПРФ и член президиума ЦК Валерий Рашкин: оппоненты обвиняют его в симпатиях к Алексею Навальному», — пишет «
Однако, если это случится, то вызовет в партии недовольство. По словам собеседника издания, Рашкин пользуется уважением среди коллег.
Ранее Жириновский заявил, что на ближайшем съезде КПРФ выберет нового главу, и им, вероятнее всего, станет Афонин. Позднее Зюганов в беседе с URA.RU назвал слова Жириновского выпадом. По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, Зюганов не собирается покидать пост. Смена лидера компартии в ближайшее время на планируется.
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