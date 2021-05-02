Курганцам в пять раз повысят выплаты за информацию о поджигателях

Граждане получат 10 тысяч рублей, если помогут найти поджигателей лесов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские власти в пять раз увеличили сумму вознаграждения за информацию о поджигателях леса. Решение принял губернатор региона Вадим Шумков.

«10 000 рублей (ранее вознаграждение составляло 2000 руб., прим. ред.) получат граждане, которые сообщат информацию о лицах, по чьей вине возник лесной пожар», — говорится в сообщении telegram-канала «Курганская область. Официально».

Для предоставления информации о поджигателях необходимо написать заявление в департамент природных ресурсов или в правоохранительные органы с указанием сведений о виновниках возгораний. Деньги обещают выплатить после предоставления документа, который подтверждает наличие административного или уголовного дела.

В прошлом году власти Курганской области усложнили процедуру получения денег за информацию о поджигателях. Правительство расширило список документов, которые необходимо предоставить.