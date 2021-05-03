На президента Армении завели уголовное дело

Президент Армении имел гражданство Великобритании и скрыл этот факт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении президента Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщил глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

«53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС (Специальная следственная служба — прим. ред.) и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК „Фальсификация, сбыт или использование документов“», — написал Зограбян в своем Facebook.

Адвокаты утверждают, что президент в гонке за должность сокрыл факт наличия у него гражданства Великобритании с 2003 по 2012 год. Таким образом, не было удовлетворено требование к кандидату на пост главы государства иметь гражданство только Армении в течение последних шести лет, так как лидером страны он стал в 2018 году.