Жириновский потребовал арестовать Зюганова и Прилепина

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал власти арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и его сопредседателя Захара Прилепина. По его словам, стоит запретить также сами партии.
«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова „коммунизм“ и „социализм“», — сообщил он в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее Жириновский неоднократно подвергал критике КПРФ. Позднее он заявил, что у него нет дружеских отношений с Зюгановым.
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