Жириновский потребовал арестовать Зюганова и Прилепина

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Лидер ЛДПР считает, что даже слово «коммунизм» нужно запретить Фото:

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал власти арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и его сопредседателя Захара Прилепина. По его словам, стоит запретить также сами партии.

«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова „коммунизм“ и „социализм“», — сообщил он в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Жириновский неоднократно подвергал критике КПРФ. Позднее он заявил, что у него нет дружеских отношений с Зюгановым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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