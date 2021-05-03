В Госдепе США рассказали, о чем Байден хочет поговорить с Путиным

Джо Байден хотел бы обсудить с Владимиром Путиным возможности для стабилизации отношений между Россией и США. Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

Когда президент США Джо Байден встретится с российским президентом Владимиром Путиным, он «напрямую» обсудит с ним возможность «стабилизации» отношений между нашими странами. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, США готовы ответить на агрессию России, но «предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения». «И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — заявил он в ходе совместного пресс-брифинга с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне, пишут «Известия». Рааб подтвердил, что возможность для нормализации отношений стран НАТО с Россией существует, но «зависит от изменения поведения [РФ]», — уточняет РИА «Новости».

В настоящее время дата встреч лидеров двух стран не определена. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже рассказала, какие темы Путин и Байден могли бы на ней обсудить.