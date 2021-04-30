30 апреля 2021

В Вашингтоне раскрыли темы встречи Байдена и Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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ТАСС , байден джо
В Белом доме рассказали, что Байден хочет обсудить с Путиным Фото:

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин на предстоящей встрече могут обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального и тему конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция ее пресс-подхода велась на видеохостинге YouTube.

Псаки отметила, что саммит между лидерами США и России еще не подтвержден, и только после согласования встречи будет больше ясности относительно возможной повестки. «Конечно, мы по-прежнему озабочены задержанием Алексея Навального и наращиванием Россией военного присутствия на границе с Украиной», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, пишет RT. По данным представителя Кремля, Россия еще не дала официальный ответ, поскольку анализирует текущую ситуацию. По мнению спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, на встрече президентов РФ и США будет обсуждаться международная информационная безопасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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