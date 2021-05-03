Московский блогер умер от голода

Блогер Виталий Выграновский заморил себя голодом. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

40-летний блогер Виталий Выграновский умер в ходе 40-дневной голодовки. Об этом сообщил telegram-канал «Двач/Ньюсач».

«В своем видеоблоге Выграновский говорил о том, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды. Он начал голодать в середине марта, находясь в Москве», — уточняет Lenta.ru. На десятый день голодовки блогер уехал из Москвы в Абхазию где продолжил голодать, продолжает издание. На двадцатый день ему стало легче, Выграновский сообщал, что чувствует «полное очищение». Однако через 10 дней ему стало хуже. Через 35 дней голодовки он уже находился при смерти, но не остановился.

Точная причина смерти блогера неизвестна. По одной из версий, он пытался сделать упражнение на тренажере «петля Глиссона», но пережал себе сонную артерию.