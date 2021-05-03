03 мая 2021

Московский блогер умер от голода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский рынок. Курган, ритуальные услуги, похороны, похоронный венок
Блогер Виталий Выграновский заморил себя голодом. Фото:

40-летний блогер Виталий Выграновский умер в ходе 40-дневной голодовки. Об этом сообщил telegram-канал «Двач/Ньюсач».

«В своем видеоблоге Выграновский говорил о том, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды. Он начал голодать в середине марта, находясь в Москве», — уточняет Lenta.ru. На десятый день голодовки блогер уехал из Москвы в Абхазию где продолжил голодать, продолжает издание. На двадцатый день ему стало легче, Выграновский сообщал, что чувствует «полное очищение». Однако через 10 дней ему стало хуже. Через 35 дней голодовки он уже находился при смерти, но не остановился.

Точная причина смерти блогера неизвестна. По одной из версий, он пытался сделать упражнение на тренажере «петля Глиссона», но пережал себе сонную артерию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...