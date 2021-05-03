Экономист назвал способ купить квартиру без ипотеки

Россияне, которые не могут позволить себе взять квартиру в ипотеку, имеют возможность оформить рассрочку на недвижимость. Об этом рассказал руководитель ипотечного отдела группы компаний BSA, эксперт в сфере ипотечного кредитования Рунар Бурганов.
«Плюс [приобретения недвижимости в рассрочку] — быстрая процедура оформления документов и возможность быстро купить квартиру», — цитирует газета «Известия» Бурганова. Он отметил, что этот вариант покупки квартиры могут использовать те, кто не может позволить себе ипотеку из-за неофициального дохода или проблем с банком.
Бурганов отметил, что этот способ поможет сэкономить деньги, так как не придется выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Однако для рассрочки необходим высокий первоначальный взнос.
Ранее аналитик Мария Литинецкая рассказала, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ вызовет рост цен на ипотеку. По ее словам, это произойдет из-за экономического кризиса в стране. Экономист Михаил Доронкин уверен, что искусственно снижать ипотечную ставку нельзя, передает «Национальная служба новостей».
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