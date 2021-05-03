03 мая 2021

Аналитик предсказал рост цен на ипотеку в РФ

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Мария Литинецкая считает, что ипотека подорожает из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ Фото:
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Экономический кризис 2020

В России ожидается рост цен на ипотеку из-за повышения Центробанком РФ ключевой ставки. Об этом рассказала управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.

«Причина, по которой ипотека станет дороже, — повышение ключевой ставки», — цитирует газета «Известия» Литинецкую. Она отметила, что Центробанку пришлось принять такую меру из-за сложившейся в России ситуации.

Литинецкая объяснила, что рост инфляции порождает экономический кризис. Он представляет глобальную угрозу, уверена экономист.

Ранее финансовые аналитики предсказывали, что ключевая ставка в России вырастет и может достигнуть 5,2%. Они связали это с возможным ростом инфляции до 6%. Эксперты Минэнерго считают, что рост цен можно остановить с помощью запрета на экспорт бензина из РФ, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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