Аналитик предсказал рост цен на ипотеку в РФ

В России ожидается рост цен на ипотеку из-за повышения Центробанком РФ ключевой ставки. Об этом рассказала управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.
«Причина, по которой ипотека станет дороже, — повышение ключевой ставки», — цитирует газета «Известия» Литинецкую. Она отметила, что Центробанку пришлось принять такую меру из-за сложившейся в России ситуации.
Литинецкая объяснила, что рост инфляции порождает экономический кризис. Он представляет глобальную угрозу, уверена экономист.
Ранее финансовые аналитики предсказывали, что ключевая ставка в России вырастет и может достигнуть 5,2%. Они связали это с возможным ростом инфляции до 6%. Эксперты Минэнерго считают, что рост цен можно остановить с помощью запрета на экспорт бензина из РФ, передает RT.
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