03 мая 2021

Криминалист предупредил о новой угрозе при продаже машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, мерседес бенц, mercedes-benz
Максим Шелков рассказал, что мошенники могут создавать фальшивые объявления о продаже автомобилей Фото:

Мошенники создают фальшивые объявления о продаже машины и получают деньги от россиян, пытающихся купить автомобиль. Об этом сообщил автокриминалист Максим Шелков.

«Мошенник находит реальное объявление о продаже машины и делает такое же, только с заниженной ценой», — передает агентство Autonews.ru слова Шелкова. После этого желающие купить автомобиль по ошибке звонят мошеннику и переводят ему деньги.

Криминалист посоветовал никогда не отправлять деньги незнакомцам. Он подчеркнул, что платить за автомобиль можно только после того, как покупатель убедится в честности продавца.

Ранее автоэксперты сообщили, что подержанные автомобили в России стали стоить дороже новых. Юристы советуют продавать магазины через сервис «Госуслуги», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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