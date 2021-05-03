Криминалист предупредил о новой угрозе при продаже машины

Мошенники создают фальшивые объявления о продаже машины и получают деньги от россиян, пытающихся купить автомобиль. Об этом сообщил автокриминалист Максим Шелков.
«Мошенник находит реальное объявление о продаже машины и делает такое же, только с заниженной ценой», — передает агентство Autonews.ru слова Шелкова. После этого желающие купить автомобиль по ошибке звонят мошеннику и переводят ему деньги.
Криминалист посоветовал никогда не отправлять деньги незнакомцам. Он подчеркнул, что платить за автомобиль можно только после того, как покупатель убедится в честности продавца.
Ранее автоэксперты сообщили, что подержанные автомобили в России стали стоить дороже новых. Юристы советуют продавать магазины через сервис «Госуслуги», передает RT.
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