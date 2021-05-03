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В Перми горит промышленный склад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
В Перми загорелся склад с пластиковыми изделиями (архивное фото) Фото:

В Перми на улице Васильева горит склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по ул. Васильева. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с первого этажа кирпичного двухэтажного здания, в котором осуществлялось хранение пластиковой продукции, — указано на сайте регионального управления МЧС. Площадь пожара составляет 800 кв метров, добавили спасатели. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

К тушению огня привлечено 69 человек и 18 единиц техники. По информации спасателей, угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует. Всего за минувшие сутки в регионе, по данным МЧС, произошло 38 техногенных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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