В Перми загорелся склад с пластиковыми изделиями (архивное фото) Фото: Ночные новости

В Перми на улице Васильева горит склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по ул. Васильева. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с первого этажа кирпичного двухэтажного здания, в котором осуществлялось хранение пластиковой продукции, — указано на сайте регионального управления МЧС. Площадь пожара составляет 800 кв метров, добавили спасатели. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

К тушению огня привлечено 69 человек и 18 единиц техники. По информации спасателей, угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует. Всего за минувшие сутки в регионе, по данным МЧС, произошло 38 техногенных пожаров.