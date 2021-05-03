Детсады, открытые губернатором ЯНАО, не справляются с работой

В Салехарде работают три новых садика: «Северное сияние», «Морошка» и «Олененок» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На новые детские сады в Салехарде (ЯНАО) поступают жалобы от родителей, которые недовольны работой педагогов с детьми. Жители утверждают, что воспитатели не водят детей на прогулки и не занимаются с ними. Эту тему родители обсуждают в социальных сетях.

«В новых садах очень плохо организованы прогулки детей младших групп. Одна воспитательница не может одеть и выйти гулять с 15-20 малышами. Также группы постоянно на карантине, дети болеют кишечной инфекцией», — написала местная жительница в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте» Анна Кин.

Женщина не указала названия дошкольных учреждений, но некоторые пользователи отметили, что похожая ситуация наблюдается в новом саду «Олененок». «Сейчас ребенок пошел в „Олененок“, занятий нет от слова совсем», — прокомментировала Екатерина Белова. Родительница также отметила, что воспитатели не моют игрушки для предотвращения инфекций, а иногда уходят домой раньше, чем заберут последнего ребенка из группы.

Департамент образования Салехарда ответил горожанам под постом, что разберется в ситуации. «По данному обращению будет незамедлительно проведена проверка и в случае подтверждения нарушений, приняты меры», — ответила пресс-служба департамента. Оперативно узнать в ведомстве подробности проверки агентству не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что на детский сад «Олененок», который открывал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, уже поступали жалобы. Родители жаловались на то, что детей разных возрастов зачислили в одну группу и это мешает им нормально развиваться.