Бывшая вице-мэр Соликамска трудоустроилась в правительстве края

Татьяна Горх вошла в состав министерства по управлению имуществом Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Бывшая первый замглавы Соликамского городского округа (Пермский край) Татьяна Горх трудоустроилась в правительство края. Она назначена заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности (минимущества) Прикамья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству.

«[Татьяна] Горх с 4 мая назначена заместителем главы минимущества края. Приказ о ее назначении подписан», — сказал источник. В пресс-службе ведомства URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию о назначении чиновницы.

Горх занимала пост вице-мэра Соликамска с июля 2016-го по март 2021 года. Она отвечала за вопросы по экономической политике, управлению имуществом. URA.RU рассказывало, что чиновница не вошла в обновленный состав городской администрации под руководством вновь избранного главы Соликамска Евгения Самоукова.