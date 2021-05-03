03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

Бывшая вице-мэр Соликамска трудоустроилась в правительстве края

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, маникюр, руки
Татьяна Горх вошла в состав министерства по управлению имуществом Пермского края Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

Бывшая первый замглавы Соликамского городского округа (Пермский край) Татьяна Горх трудоустроилась в правительство края. Она назначена заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности (минимущества) Прикамья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству.

«[Татьяна] Горх с 4 мая назначена заместителем главы минимущества края. Приказ о ее назначении подписан», — сказал источник. В пресс-службе ведомства URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию о назначении чиновницы.

Горх занимала пост вице-мэра Соликамска с июля 2016-го по март 2021 года. Она отвечала за вопросы по экономической политике, управлению имуществом. URA.RU рассказывало, что чиновница не вошла в обновленный состав городской администрации под руководством вновь избранного главы Соликамска Евгения Самоукова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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