В ХМАО жители жалуются, что не могут привиться от COVID

В сургутской поликлинике не оказалось вакцины Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Сургута пожаловались на то, что они не смогли сделать прививку от коронавируса в городской поликлинике, хотя пришли в назначенное время, записавшись через Госуслуги. Оказалось, что отсутствует вакцина. Об этом рассказала местная жительница в видео, опубликованном в соцсетях.

«Все люди пришли на вакцинацию по Госуслугам, по записям, а нам говорят, нет вакцин. Ждем главврача, посмотрим, что она скажет», — говорит девушка.

В приемной сургутской городской поликлиники №1 и в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО не ответили на звонки журналиста URA.RU. В ведомства был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО раскритиковала чиновников за медленную доставку в муниципалитеты вакцины от коронавируса. В связи с этим главой региона были поставлены жесткие условия для подчиненных.