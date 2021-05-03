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30 апреля 2021

Губернатора Куйвашева заметили с лопатой в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев (слева) и Алексей Орлов (справа) прибрались у входа в Литературный квартал Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов были замечены на уборке в центре уральской столицы, неподалеку от резиденции главы региона. Как сообщили очевидцы, чиновники обустраивали клумбу у входа в Литературный квартал — на месте снесенного киоска с шаурмой. Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина объяснила URA.RU, что это была личная инициатива главы региона.

«Евгений Владимирович хотел сам привести в порядок этот участок на перекрестке Толмачева и Первомайской. Это его личная инициатива как жителя Екатеринбурга. Не секрет, что губернатор нередко ходит на работу в резиденцию пешком, и его маршрут проходит именно через эту площадку», — сказала Шкерина. Помимо Орлова, на площадке от мэрии Екатеринбурга был его зам по благоустройству Алексей Бубнов.

Видео уборки опубликовало сообщество «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые подписчики посчитали, что это пиар-акция: наибольшее количество лайков получили комментарии «интересный подход к PR», «сейчас на квадратном метре поковыряются и по домам», «показуха».

Политолог Андрей Русаков в разговоре с URA.RU высказал другую оценку: «Не считаю, что это пиар: у губернатора нет необходимости в дополнительном паблисити. Куйвашев каждый год выходит на субботники, и, думаю, они просто решили прибраться, как только появилась такая возможность, показать пример своим коллегам. Уместно ли говорить о символической поддержке Алексея Орлова? Считаю, нет, потому что и без того всем известно, что они в хороших отношениях».

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что Алексей Орлов и Евгений Куйвашев устроили пиар-акцию
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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