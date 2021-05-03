Ревизоры УГМК приехали на комбинат, где погиб рабочий

На Медногорский комбинат приехали топ-менеджеры УГМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Топ-менеджеры УГМК приехали с проверкой на Медногорский медно-серный комбинат (ММСК), где 1 мая погиб загрузчик шихты. По итогам визита на предприятии появятся комиссии, работающие с наиболее острыми для коллектива вопросами, сообщили URA.RU в пресс-службе УГМК.

«В Медногорск прибыли директор по персоналу и общим вопросам Дмитрий Малышев и исполняющий обязанности технического директора Сергей Якорнов. На предприятии проводятся расследования аварии на опасном производственном объекте и несчастного случая со смертельным исходом», — рассказали в УГМК. В ходе визита топ-менеджеры встретились с родными погибшего работника и пообещали им помощь.

Кроме того, Малышев и Якорнов провели ряд бесед с коллективом комбината. Там было решено, что на ММСК начнут контролировать соблюдение условий коллективного договора и реализацию новых инициатив, направленных на улучшение условий труда.

О гибели рабочего на Медногорском МСК стало известно вечером 1 мая. В медеплавильном цехе произошло обрушение бункера, погиб загрузчик шихты. Предприятие продолжило работу в штатном режиме.

Фото: пресс-служба УГМК