03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021

Ревизоры УГМК приехали на комбинат, где погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, рабочий, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат
На Медногорский комбинат приехали топ-менеджеры УГМК Фото:

Топ-менеджеры УГМК приехали с проверкой на Медногорский медно-серный комбинат (ММСК), где 1 мая погиб загрузчик шихты. По итогам визита на предприятии появятся комиссии, работающие с наиболее острыми для коллектива вопросами, сообщили URA.RU в пресс-службе УГМК.

«В Медногорск прибыли директор по персоналу и общим вопросам Дмитрий Малышев и исполняющий обязанности технического директора Сергей Якорнов. На предприятии проводятся расследования аварии на опасном производственном объекте и несчастного случая со смертельным исходом», — рассказали в УГМК. В ходе визита топ-менеджеры встретились с родными погибшего работника и пообещали им помощь.

Кроме того, Малышев и Якорнов провели ряд бесед с коллективом комбината. Там было решено, что на ММСК начнут контролировать соблюдение условий коллективного договора и реализацию новых инициатив, направленных на улучшение условий труда.

О гибели рабочего на Медногорском МСК стало известно вечером 1 мая. В медеплавильном цехе произошло обрушение бункера, погиб загрузчик шихты. Предприятие продолжило работу в штатном режиме.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...