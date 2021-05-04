Педиатры рассказали, как подготовить детей к поездке в лагерь

Перед отправкой детей в оздоровительные лагеря родителям необходимо проверить, сделаны ли у них все необходимые прививки. Об этом в беседе с URA.RU сказал врач аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный.
«Перед тем, как ребенок поедет в лагерь, нужно обратиться к педиатру, убедиться, что у него сделаны все вакцины по календарю и, если этот регион эндемичный по клещевому энцефалиту (выше опасность заболевания — прим. URA.RU), делать прививку от клещевого энцефалита», — подчеркнул Бессмертный. Он также добавил, что вакцинироваться от клеща лучше заранее, за несколько месяцев до поездки.
В соответствии с календарем прививок, рассказал в беседе с URA.RU врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов, ребенку необходимо поставить вакцины от ветряной оспы, кори и от тех вирусных инфекций, которые могут привести к вспышкам заболеваний. «Если ребенок не привит от каких-то летучих инфекций, например, родители отказались делать прививку от той же кори, то на этом основании его могут в какой-то лагерь не взять. Прививка от клещевого энцефалита не входит в число обязательных. Ставится она по эпидпоказаниям», — подчеркнул Шеянов.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские школьники смогут летом выехать в детские оздоровительные лагеря, которые находятся за пределами субъектов их проживания. При этом отдых должен быть организован с учетом эпидемиологической ситуации в рамках борьбы с коронавирусом.
Подписывайтесь на URA.RU в