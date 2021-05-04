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Путин наградил орденом замглавы пермского Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, роспотребнадзор
Заместитель руководителя ведомства награжден за вклад в борьбу с коронавирусом Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил наградой заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Александра Зомарева. За вклад в борьбу с COVID-19 Зомарев награжден Орденом Пирогова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при выполнении профессионального долга наградить Орденом Пирогова Зомарева Александра — заместителя руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (Роспотребнадзора)», — говорится в указе.

Зомарев занял должность замруководителя Роспотребнадзора в крае в марте 2017 года. В разные годы он занимал пост заместителя главного врача Центра госсанэпиднадзора в Перми, возглавлял отдел гигиены Центра гигиены и эпидемиологии в Прикамье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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