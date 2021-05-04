Стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга остается высокой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга рекордно взлетели в цене. Сейчас один квадратный метр жилья в среднем стоит 82 810 рублей, и цена продолжает расти по 0,5% в неделю, сообщил URA.RU глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Специалисты ждут, что рынок стабилизируется только к осени.

«Цены на квартиры в новостройках достаточно высокие, поэтому покупатели вынуждены искать варианты на вторичном рынке. Но там объем предложения растет слишком медленно, что позволяет продавцам поднимать цены и дальше», — рассказал Хорьков. С начала года «вторичка» подорожала на 4,7%. Нынешняя цена квадратного метра выше, чем в пиковый период в феврале 2015 года.

По прогнозу Хорькова, в течение лета рынок пополнится новыми предложениями: «Это позволит стабилизировать цены или заметно снизить темпы их роста». На первичном рынке, как отметил Хорьков, конкуренция уже сейчас выше, поэтому отдельные застройщики не повышают цены.

Предпосылок для снижения цен на «вторичку» нет, поэтому задуматься о покупке квартиры стоит в ближайшее время, пояснил URA.RU независимый эксперт рынка недвижимости Александр Матофаев. На это, по его словам, указывают не только экономические тренды, но и перспективность Екатеринбурга. «Покупают недвижимость в городе не только его жители, но и приезжие. Например, потому, что в Екатеринбурге много вузов. Поэтому сегодня все говорит только о том, что жилье станет только дороже. Недвижимость будет дорожать минимум на ставку инфляции — 4,5%», — дал прогноз аналитик.

Цены на квартиры продолжают расти и на вторичном рынке всей Свердловской области. Больше всего подорожали одно- и двухкомнатные квартиры. Рост цен эксперты связывают с влиянием госпрограммы льготной ипотеки.