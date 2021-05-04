Дорожные предприятия курганских властей выставлены на торги

Власти Курганской области пытаются продать акции четырех дорожных предприятий уже не в первый раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контрольные пакеты четырех дорожных предприятий, принадлежащие властям Курганской области, выставлены на торги. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Самый дорогой лот — акции Варгашинского ДРСП. «Пакет обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества „Варгашинское предприятие по строительству ремонту и содержанию автомобильных дорог“ в количестве 132 719 штук <…>, что составляет 51% уставного капитала общества», — указано в аукционной документации. Начальная цена торгов — 497,8 млн рублей.

За контрольный пакет акций компании «Северо-западное управление автомобильных дорог» власти просят не менее 384,9 млн рублей. 51% акций Введенского дорожного ремонтно-строительного управления «Автодорстрой» оценили в 199,6 млн рублей, ценные бумаги Щучанского ДРСУ — в 38,6 млн рублей. Аукцион по продаже дорожных предприятий назначен на 3 июня.

Все четыре предприятия выставлялись на торги в апреле, но тогда на аукционы не заявился ни один участник. Стоимость акций к июньским торгам не изменилась. В прошлые годы региональные власти пытались продать акции этих компаний по более высокой цене, но желающих приобрести их не было.