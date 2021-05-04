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30 апреля 2021

Тюмень обогнала Анапу и Крым в топе ж/д направлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, тюмень, жд вокзал
Тюмень выбирают 1,15% путешественников с детьми Фото:

Тюмень заняла 12 место в рейтинге самых популярных железнодорожных направлений России на майские праздники для путешественников с детьми. Такие данные URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Областная столица обошла в топе Анапу и Симферополь.

«На Тюмень пришлось 1,15% от всех бронирований ж/д билетов путешественниками с детьми», — рассказали с аналитическом центре. Первое место в рейтинге заняла Москва (23,5% бронирований), на втором месте Санкт-Петербург (14,72%), на третьем — Сочи (4,69%).

Замкнул топ-20 Симферополь, на который пришлось 0,69% бронирований. Еще один популярный курорт — Анапа — на 17 строчке рейтинга с результатом 0,81%.

«Анализировались билеты, оформленные для поездки в период с 1 по 10 мая с датой бронирования после 1 марта. В результате был составлен рейтинг из топ-20 направлений, где самая высокая доля детей и подростков (до 16 лет включительно)», — пояснили в Туту.ру методику составления рейтинга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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