Застрявшую машину пришлось вытаскивать другой «скорой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за отсутствия асфальтированной дороги в дачный кооператив «Простоквашино» в Новом Уренгое там застряла машина скорой помощи. Вытаскивать автомобиль из песчано-грязевого плена приехала вторая «скорая». Видео происходящего выложили в социальной сети «ВКонтакте».

«Человеку требуется медицинская помощь, а карета скорой не может проехать до больного. Противники кооперативов, порадуйтесь. Может вам легче станет жить, настроение поднимется», — пишет пользователь зарегистрированный под именем Ланда Карасова в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой».

В департаменте здравоохранения пояснили, что скорая прибыла к пациенту за 8 минут — это в три раза быстрее установленного норматива. «Никто не пострадал, с пациентами все хорошо. На скорой четкие алгоритмы действий, на вызов направляется та машина, которая находится на линии поблизости», — пояснили URA.RU в пресс-службе профильного департамента. Также был направлен запрос в мэрию Нового Уренгоя с просьбой пояснить, кто несет ответственность за состояние этого участка дороги. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме из-за разбитой дороги скорая помощь опаздывает к больным. Власти 16 лет не ремонтировали несколько километров бетонки. Мэрия пообещала отремонтировать этот участок в 2021 году.