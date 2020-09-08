Из-за разбитой дороги скорая помощь в ЯНАО опаздывает к больным

Водители не могут быстро двигаться по плохо состыкованным дорожным плитам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проезд от станции скорой медицинской помощи в Надыме (ЯНАО) не ремонтировался более 16 лет, из-за чего бригады вынуждены проезжать опасный участок осторожно, хотя их ждут пациенты. Об этом анонимно рассказал в социальных сетях местный житель, представившийся водителем скорой помощи.

По словам мужчины, он работает водителем на скорой уже 16 лет и за все это время участок бетонки протяженностью в несколько километров ни разу не ремонтировался. «Счет идет на минуты, и когда надо спешить, вынуждены что в сторону Полярной, что на Комсомольскую считать стыки и объезжать ямы, потому что сзади оборудование сыпется на пол», — приводится сообщение, а группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом автор указал, что в городе асфальт меняют каждый год, а на участок в пару километров власти внимания не обращают. Надымчанин посетовал, что губернатор Дмитрий Артюхов не включил данную дорогу в «честный маршрут» во время рабочей поездки в августе.

Местные жители поддержали автора, пояснив: в администрацию Надыма по поводу дороги уже обращались, но там ее якобы признали «неперспективной». Для решения проблемы звучали предложения не только отремонтировать бетонку, но и расширить проезд между зданием бани и территорией Надымской ЦРБ.

В администрации Надыма агентству подтвердили, что о проблемной бетонке знают. «В следующем году планируется выполнить текущий ремонт дороги», — сообщили URA.RU в мэрии Надыма.