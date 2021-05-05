Россияне изменили отношение к ежегодному посланию Путина

Нынешнее послание было менее популярным, чем в 2020 году, говорится в исследовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России сократилось число россиян, которые считают ежегодное послание президента РФ Владимира Путина важным. Такие данные приводит исследовательская организация «Левада-центр», включенная в реестр иностранных агентов.

«Половина россиян (54%), которые хоть что-то слышали о послании, считают, что оно так или иначе окажет серьезное влияние на жизнь страны. Это несколько меньше чем в прошлом году — 61%», — говорится в сообщении на сайте центра.

Сообщается также, что послание, прошедшее в нынешнем году, было менее популярным, чем прошлогоднее. «В 2020 году 78% так или иначе знали о послании: смотрели, узнали из новостей или хотя бы что-то слышали. В 2021 году этот показатель составил 71%», — опубликованы результаты исследования.

Один из последних опросов организации, проведенных зимой этого года, показал, что после президентских выборов в 2024 году 48% россиян хотели бы видеть в качестве главы государства Владимира Путина. При этом 41% респондентов признались, что не хотят после 2024 года видеть Путина в качестве президента страны.

Президент России Владимир Путин провел послание Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. По его итогам он распорядился с 1 июля 2021 года обеспечить часть беременных женщин ежемесячной выплатой в размере 50% прожиточного минимума, пишет RT. Сообщается также, что всего в список поручений, который должны будут реализовать российские власти, вошли еще 17 пунктов.