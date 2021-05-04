Китайскую фабричную одежду продают под видом брендовой из Финляндии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге появились магазины распродаж с якобы уцененным товаром. Агрессивная реклама зазывает жителей на распродажу одежды, объясняя скидки ликвидацией магазина. Подобные были обнаружены на Луначарского, 78, на Вайнера, 9А и в магазине на Ленина, 22 — везде отсутствовали признаки легальной торговли: не было кассового аппарата и чеки покупателям не выдавались. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Меня привлекла распродажа курток, решила зайти посмотреть. В тесном помещении сидят две девушки, по периметру расставлены вешалки с куртками, зеркало. Куртки на вид обычные, на этикетке написан состав — кожа. Смотрю ярлык внутри куртки, состав — полиэстер. Куртка в пятнах, при этом красуется цена 12900 рублей», — поделилась собеседница агентства.

На этикетках одежды указана фирма ООО «МурманскОптТорг», но этого юридического лица нет в базе данных СБиС. Продавцы утверждают, что производство их товара находится в Финляндии, а склад в Мурманске. Хотя фирма-производитель, указанная на этикетке («LAN YU AO SHA»), соответствует официальному бренду из КНР. Цена похожей куртки от этого производителя на интернет-площадках не превышает 4000 рублей.

URA.RU удалось пообщаться с покупательницей этого магазина. Анонимно она рассказала, что в апреле купила две дубленки в магазине на Ленина, 22 (чек не предоставили). Придя домой, поняла, что размер не ее, а заявленное качество не соответствует цене. «Я 12 апреля написала заявление на возврат, мне позвонили, сказали, чтобы приходила с дубленками в этот же магазин 17 апреля. Пришла, а магазина уже нет и на телефонные звонки никто из сотрудников и руководства не отвечает», — сообщила она.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Екатеринбургу Евгений Крюков рассказал URA.RU, что с такими магазинами лучше не связываться. По его словам, после совершения покупки в таком магазине при возникновении проблем необходимо обратиться в Роспотребнадзор.

Этикетки магазина наклеены поверх фабричных Алёна Кузнецова

Качество товара не соответствует цене Алёна Кузнецова