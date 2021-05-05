Доктор наук заявил об опасной тенденции для россиян с аллергией

В России сдвинулось начало сезонных аллергий. Об этом в беседе с URA.RU заявила заведующая отделением аллергологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Вера Ревякина.
«Сложно сказать, на сколько, примерно на полмесяца раньше. Климат меняется, поэтому и сезонная аллергия начинается раньше», — подчеркнула Ревякина.
Врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU подтвердил, что аллергия на пыльцевую астму стала начинаться на две-три недели раньше. «Сдвинулся сезон пыления и чувствительные люди, соответственно, раньше начали реагировать. Если раньше основной пик (у тех, кто реагирует на пыление деревьев — прим. URA.RU) был в девятимайские праздники и позже, то сейчас уже береза подходит к самому пику пыления», — подчеркнул он.
О пике пыления деревьев в средней полосе России врачи заявляли в середине апреля. И советовали при первых симптомах начала аллергических реакций обращаться к специалистам.
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