16 апреля 2021

Врач рассказал, как спастись от аллергии на пыльцу самостоятельно

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы спастись от аллергии на пыльцу, нужно промыть нос и умыться. Фото:

Если у человека, страдающего аллергией, нет возможности обратиться к врачу, можно принять антигистаминное лекарство, промыть нос и сделать влажную уборку. Такие советы дал аллергикам врач Алексей Бессмертный.

«Можно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке по возрасту, но потом все равно стоит обратиться к врачу. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, то можно умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку. Когда на улице много пыльцы, стоит держаться от деревьев подальше», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Врач отметил, что в средней полосе России наступает пик пыления деревьев. Тем, у кого начались симптомы аллергии на пыльцу (насморк, зуд, слезы и так далее) стоит незамедлительно обратиться в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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