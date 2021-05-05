Глава ЛНР раскрыл, как начнется новая война в Донбассе

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев является обострение ситуации в Донбассе, так как Украина нужна США как орудие против России. По словам руководителя самопровозглашенной республики, Донбасс хотел бы, чтобы США «остановили своих подручных».
В четверг Блинкен начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. На вопрос, нужно ли после визита Блинкена ждать нового обострения в Донбассе, Пасечник в разговоре с РИА «Новости» ответил: «Во всяком случае, улучшения точно не будет. А вот насчет того, что будет какое-то обострение, я думаю, что этого следует ожидать».
Пасечник добавил, что Украина нужна Америке только как орудие против России. «Политическое руководство Соединенных Штатов Америки, так сказать, заокеанские кураторы политического руководства Украины подталкивают постоянно Украину к тому, чтобы развязать на Донбассе активные боевые действия», — цитирует Пасечника РИА «Новости».
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