05 мая 2021

Глава ЛНР раскрыл, как начнется новая война в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина. Славянск, баррикады, покрышки, народное ополчение донбаса, флаг россии
Визит госсекретаря США связан с попыткой обострить ситуацию на Украине, уверен Леонид Пасечник Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев является обострение ситуации в Донбассе, так как Украина нужна США как орудие против России. По словам руководителя самопровозглашенной республики, Донбасс хотел бы, чтобы США «остановили своих подручных».

В четверг Блинкен начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. На вопрос, нужно ли после визита Блинкена ждать нового обострения в Донбассе, Пасечник в разговоре с РИА «Новости» ответил: «Во всяком случае, улучшения точно не будет. А вот насчет того, что будет какое-то обострение, я думаю, что этого следует ожидать».

Пасечник добавил, что Украина нужна Америке только как орудие против России. «Политическое руководство Соединенных Штатов Америки, так сказать, заокеанские кураторы политического руководства Украины подталкивают постоянно Украину к тому, чтобы развязать на Донбассе активные боевые действия», — цитирует Пасечника РИА «Новости».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...