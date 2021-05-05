05 мая 2021
04 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

СМИ: пермский экс-губернатор продает свои магазины «Ленте»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гипермаркет Семья, адресные планы, гипермаркет семья пермь
«Лента» может выкупить всю пермскую продуктовую сеть «Семья» Фото:

Федеральный ритейлер «Лента» собирается приобрести пермскую продуктовую сеть «Семья», которая принадлежит экс-губернатору региона Олегу Чиркунову. За 75 торговых точек «Лента» может заплатить от 1 до 3 млрд рублей.

«Федеральный ритейлер „Лента“ ведет due diligence (формирование объективного представления об объекте инвестирования) пермской сети „Семья“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По данным издания, «Лента» планирует приобрести сам бизнес, а объекты недвижимости, в которых находятся магазины, останутся в собственности холдинга «ЭКС» (также принадлежит Чиркунову).

Бывший сити-менеджер Перми Аркадий Кац, который возглавляет головную компанию холдинга не подтвердил изданию информацию о готовящейся сделке. В пресс-службе «Ленты» сообщили URA.RU, что не комментируют планы по развитию сети.

URA.RU рассказывало Чиркунов после ухода с поста губернатора занялся виноделием во Франции. В период пандемии он находился в Лондоне. В апреле 2021 года Чиркунов (холдинг «ЭКС») продал ЦУМ в Перми. Отмечается, что сумма сделки оказалась в два раза ниже рыночной (400-500 млн рублей вместо 1 млрд рублей).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...