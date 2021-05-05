СМИ: пермский экс-губернатор продает свои магазины «Ленте»

«Лента» может выкупить всю пермскую продуктовую сеть «Семья» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Федеральный ритейлер «Лента» собирается приобрести пермскую продуктовую сеть «Семья», которая принадлежит экс-губернатору региона Олегу Чиркунову. За 75 торговых точек «Лента» может заплатить от 1 до 3 млрд рублей.

«Федеральный ритейлер „Лента“ ведет due diligence (формирование объективного представления об объекте инвестирования) пермской сети „Семья“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По данным издания, «Лента» планирует приобрести сам бизнес, а объекты недвижимости, в которых находятся магазины, останутся в собственности холдинга «ЭКС» (также принадлежит Чиркунову).

Бывший сити-менеджер Перми Аркадий Кац, который возглавляет головную компанию холдинга не подтвердил изданию информацию о готовящейся сделке. В пресс-службе «Ленты» сообщили URA.RU, что не комментируют планы по развитию сети.

URA.RU рассказывало Чиркунов после ухода с поста губернатора занялся виноделием во Франции. В период пандемии он находился в Лондоне. В апреле 2021 года Чиркунов (холдинг «ЭКС») продал ЦУМ в Перми. Отмечается, что сумма сделки оказалась в два раза ниже рыночной (400-500 млн рублей вместо 1 млрд рублей).