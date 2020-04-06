05 апреля 2020
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Экс-губернатор Пермского края застрял в Лондоне из-за коронавируса

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Персоны, чиркунов олег
Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов в период пандемии коронавируса оказался в ЛондонеФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов из-за коронавируса не может покинуть Лондон. Об этом он рассказал в Instagram, пояснив, что лондонцы при выходе на улицу стараются не надевать маски, поскольку нет такой рекомендации и средства защиты нужнее врачам.

«Застрял в Лондоне. Присосался к оптоволокну. <…> Сегодня совершил традиционную прогулку 5-6 км и сделал зарядку в парке. Людей в парке достаточно много, но все следуют рекомендациям о безопасной дистанции», — написал Чиркунов.

Экс-губернатор Прикамья рассказал, что правительство страны разрешило гражданам заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе в одиночестве или семьей. Он добавил, что лондонцы в большинстве своем дисциплинированы и следуют рекомендациям.

По состоянию на 14:00 6 апреля в Великобритании подтверждено 47806 фактов заражения коронавирусной инфекцией. В результате болезни скончались 4934 человека, 171 — выздоровел. COVID-19 болен премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщалось, что его подключат к аппарату ИВЛ. Также коронавирусом заразился принц Чарльз.

В Пермском крае на этот же день и час подтвержден 21 факт заражения коронавирусом. Два человека скончались, три — выздоровели. В регионе действует тотальный карантин — запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

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Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов в период пандемии коронавируса оказался в Лондоне
Скрин: Олег Чиркунов, Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
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