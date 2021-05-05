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В Тюмени выступила группа «Бутырка». Артисты приехали по приглашению друга-сидельца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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С организатором концерта солист группы познакомился в местах лишения свободы Фото:

В районе деревни Криводанова (Тюменская область) прошел концерт группы «Бутырка». Видео с события, которое массово не афишировалось, появилось в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Как следует из ролика, на концерт артистов пригласил некий Саня, с которым они познакомились в местах лишения свободы.

«Хочу сказать теплые слова организатору концерта Александру. Мы этого не афишируем, но я признаюсь: мы с ним дружим уже 33 года. Познакомились мы в местах не столь отдаленных», — такое заявление во время концерта сделал солист группы «Бутырка». Видео с выступления размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Кто конкретно и по какому поводу привез артистов в Тюмень, уточнить не удалось. Арт-директор группы не ответила на звонки URA.RU.

Ранее агентство писало, что в Тюмени с концертом выступила певица Клава Кока. Накануне приезда артистки среди родителей ее поклонников разгорелся скандал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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