С организатором концерта солист группы познакомился в местах лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В районе деревни Криводанова (Тюменская область) прошел концерт группы «Бутырка». Видео с события, которое массово не афишировалось, появилось в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Как следует из ролика, на концерт артистов пригласил некий Саня, с которым они познакомились в местах лишения свободы.

«Хочу сказать теплые слова организатору концерта Александру. Мы этого не афишируем, но я признаюсь: мы с ним дружим уже 33 года. Познакомились мы в местах не столь отдаленных», — такое заявление во время концерта сделал солист группы «Бутырка». Видео с выступления размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Кто конкретно и по какому поводу привез артистов в Тюмень, уточнить не удалось. Арт-директор группы не ответила на звонки URA.RU.

Ранее агентство писало, что в Тюмени с концертом выступила певица Клава Кока. Накануне приезда артистки среди родителей ее поклонников разгорелся скандал.