В ситуации разбираются надзорные ведомства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В пойме Оби под Сургутом обнаружено маслянистое пятно, похожее на разлив нефти. Об этом URA.RU сообщил летчик-любитель Сергей Шевчик, который заметил его во время полета на легкомоторном самолете. А инсайдеры агентства утверждают, что оно появилось с месторождения «Юганскнефтегаза».

«На записи же видно, что черная нефть плывет, разводы радужные прямо с нефтяного куста добывающего. После опубликования видео, ко мне обратился представитель Росприроднадзора, я ему скинул все координаты», — рассказал Шевчик.

Источник URA.RU в структуре МЧС ХМАО сообщил, что разлив произошел на одном из кустов южно-сургутского месторождения, которое принадлежит компании «Юганскнефтегаз» (дочка «Роснефти» — прим.ред.). В пресс-службе нефтяной компании пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее. Но собеседник агентства из нефтяной отрасли утверждает, что на снятом видео нет разлива нефти. «Это грязь, вывезенная с месторождения. Там нет ни нефти, ни нефтесодержащих продуктов. Прокуратура и Росприроднадзор в курсе». В северо-уральском управлении Росприроднадзора и прокуратуре ХМАО не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле произошло несколько нефтяных разливов у дочек «Роснефти». Инциденты происходили в Октябрьском и Нефтеюганском районах.