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Дочку «Роснефти» в ХМАО заподозрили в разливе нефти на Оби. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти. Нефтеюганск, нефть
В ситуации разбираются надзорные ведомства Фото:

В пойме Оби под Сургутом обнаружено маслянистое пятно, похожее на разлив нефти. Об этом URA.RU сообщил летчик-любитель Сергей Шевчик, который заметил его во время полета на легкомоторном самолете. А инсайдеры агентства утверждают, что оно появилось с месторождения «Юганскнефтегаза».

«На записи же видно, что черная нефть плывет, разводы радужные прямо с нефтяного куста добывающего. После опубликования видео, ко мне обратился представитель Росприроднадзора, я ему скинул все координаты», — рассказал Шевчик.

Источник URA.RU в структуре МЧС ХМАО сообщил, что разлив произошел на одном из кустов южно-сургутского месторождения, которое принадлежит компании «Юганскнефтегаз» (дочка «Роснефти» — прим.ред.). В пресс-службе нефтяной компании пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее. Но собеседник агентства из нефтяной отрасли утверждает, что на снятом видео нет разлива нефти. «Это грязь, вывезенная с месторождения. Там нет ни нефти, ни нефтесодержащих продуктов. Прокуратура и Росприроднадзор в курсе». В северо-уральском управлении Росприроднадзора и прокуратуре ХМАО не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле произошло несколько нефтяных разливов у дочек «Роснефти». Инциденты происходили в Октябрьском и Нефтеюганском районах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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