Легальный ввоз иностранцев в ЯНАО разрешили только двум компаниям

Заявки предприятий рассматриваются комиссией по мере их поступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО официально разрешили привлекать иностранных работников только двум компаниям, работающим на территории округа. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте окружного правительства.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет утвердить прилагаемый перечень работодателей, имеющих право на привлечение на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа иностранных работников в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан», — говорится в тексте документа. В постановлении за подписью губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова при этом указаны только две компании — ООО «Велесстрой» и ООО «Эриелл Нефтегазсервис».

В комментарии к документу указано: компании рассмотрены и утверждены по итогам работы межведомственной комиссии ЯНАО в соответствии с алгоритмом по привлечения иностранных работников, утвержденным правительством РФ в январе 2021 года. «Заявки на привлечение размещаются на портале „Работа в России“, затем рассматриваются межведомственной комиссией ЯНАО. Алгоритмом предусмотрено обязательное утверждение перечня работодателей нормативно-правовым актом субъекта», — указано в комментарии.

Указанные компании стали первыми, утвержденными в рамках нового алгоритма. «Сами заявки рассматриваются по мере поступления, две их не останется», — пояснили в пресс-службе окружного правительства.

Ранее сообщалось, что российское правительство в 2021 году планирует упростить въезд мигрантов в страну после ужесточений, связанных с пандемией коронавируса. В ЯНАО, куда только официально в 2020 году въехало порядка 70 тысяч иностранцев, привлечением гастарбайтеров в экономику поручено департаменту труда.